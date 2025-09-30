TXSE : la SEC approuve la demande de création d'une nouvelle bourse basée à Dallas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture avec contexte et détails) par Suzanne McGee

Le TXSE a déclaré mardi que la SEC avait approuvé sa demande de lancement d'une nouvelle bourse, ouvrant ainsi la voie au Texas Stock Exchange, basé à Dallas, pour commencer à négocier des actions et des produits négociés en bourse d'ici le début de 2026.

L'entreprise, soutenue par des poids lourds du secteur de l'investissement tels que BlackRock BLK.N , Citadel Securities et Charles Schwab SCHW.N , vise à réduire la domination des deux bourses nationales existantes qui, en plus des transactions, offrent des services de cotation aux entreprises qui cherchent à accéder aux marchés publics aux États-Unis.

Le TXSE a déclaré qu'il visait à réduire la charge liée à l'introduction en bourse et au maintien de la cotation en bourse. Selon les données de la SEC, le nombre de sociétés cotées en bourse aux États-Unis est tombé à environ 4 400, alors qu'il culminait à plus de 8 000 dans les années 1990.

Pour inverser cette tendance, le Texas Stock Exchange a déclaré qu'il prévoyait d'attirer des sociétés cotées dans des secteurs à forte croissance, tels que l'énergie, la technologie et l'industrie manufacturière. Elle cherchera également à tirer parti de la perception selon laquelle le Texas est favorable aux entreprises, avec des impôts moins élevés et des réglementations plus légères.

Un certain nombre d'entreprises ont transféré leur siège social au Texas ces dernières années, notamment Tesla TSLA.O . BlackRock a lancé un ETF en mai pour investir dans ce thème, l'iShares Texas Equity ETF TEXN.O , bien qu'il n'ait attiré que 15 millions de dollars d'actifs.

"(Texas) a une vision à long terme pour stimuler la croissance économique, rationaliser les réglementations et construire une infrastructure financière", a déclaré James Lee, le fondateur et directeur général de la nouvelle bourse, dans un communiqué de presse.

Le TXSE a annoncé pour la première fois ses projets en juin 2024, y compris les détails du soutien financier de BlackRock et Citadel. En janvier, elle a soumis sa demande officielle pour obtenir l'approbation de la SEC.

Depuis, elle a recruté des talents sur d'autres places boursières, notamment deux cadres chevronnés du secteur des ETF provenant de ses rivaux Cboe Global Markets CBOE.Z et Nasdaq.

Mais ces rivaux ne restent pas inactifs. Le 31 mars, le NYSE a ouvert son propre bureau au Texas, annonçant que Trump Media & Technology serait la première société à y être cotée. Le Nasdaq prévoit également de concurrencer au Texas en ouvrant un nouveau siège régional dans l'État.