Twitter : veut doubler de taille d'ici trois ans

(CercleFinance.com) - Le site de micro-blogging américain Twitter a dévoilé jeudi à l'occasion d'une réunion avec les analystes de nouveaux objectifs, visant notamment un doublement de son chiffre d'affaires d'ici trois ans. En préambule de la réunion, le groupe de San Francisco a déclaré viser un chiffre d'affaires d'au moins 7,5 milliards de dollars à horizon 2023, contre 3,7 milliards de dollars en 2020. Twitter s'est également donné comme objectif d'atteindre 315 millions d'utilisateurs actifs quotidiens monétisables (mDAU) à la fin 2023, soit une croissance moyenne annuelle de l'ordre de 20% par rapport aux 152 millions d'usagers qu'il comptait à la fin 2019. Le groupe technologie a également réaffirmé son objectif de long terme d'une marge opérationnelle d'environ 15% en normes comptables GAAP, ce qui correspond à une marge Ebitda ajustée de 40% à 45%. L'action Twitter était en hausse de plus de 8% jeudi à la Bourse de New York après ces prévisions.

Valeurs associées TWITTER NYSE +7.06%