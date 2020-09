Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Twitter : vers l'ajout des sous-titres aux vidéos Cercle Finance • 04/09/2020 à 12:38









(CercleFinance.com) - Dans un post publié sur son blog officiel, Twitter annonce travailler sur l'ajout de sous-titres automatisés aux vidéos et sons ajoutés aux tweets des utilisateurs. L'objectif ? Renforcer encore l'accessibilité de la plateforme de micro-blogging. La fonctionnalité devrait être déployée en 2021.

Valeurs associées TWITTER NYSE -4.69%