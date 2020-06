Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Twitter : un ancien de Google nommé président Cercle Finance • 03/06/2020 à 13:00









(CercleFinance.com) - Twitter annonce avoir nommé l'ancien directeur financier de Google comme nouveau 'chairman'. La société californienne a ainsi annoncé que Patrick Pichette - un membre du conseil d'administration actuel - remplacerait Omid Kordestani, avec effet immédiat. Patrick Pichette sera ainsi président indépendant du conseil d'administration. Selon sa page LinkedIn, il a été directeur financier de Google entre 2008 et 2015 et est actuellement associé commandité de la société canadienne de capital-risque Inovia.

