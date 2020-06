Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Twitter supprime des comptes liés à une opération chinoise de désinformation Reuters • 12/06/2020 à 05:32









SAN FRANCISCO, 12 juin (Reuters) - Twitter TWTR.N a fait savoir jeudi qu'il avait supprimé plus de 170.000 comptes liés à une opération soutenue par Pékin qui propageaient fallacieusement des messages favorables au gouvernement chinois, notamment à propos de l'épidémie de coronavirus. La firme américaine a retiré le coeur du réseau composé de 23.750 comptes hautement actifs, a-t-elle indiqué, ainsi que quelque 150.000 comptes périphériques chargés d'"amplifier" le contenu diffusé par les comptes principaux. Les réseaux sociaux américains, comme Twitter, Facebook et Instagram, sont bloqués en Chine. Selon Twitter, l'opération est liée à une précédente campagne soutenue par les autorités à Pékin pour diffuser des récits de propagande politique à propos de la situation à Hong Kong, où ont éclaté l'an dernier d'importantes manifestations pro-démocratie. Twitter et Facebook avaient à l'époque annoncé avoir supprimé les comptes impliqués. Des chercheurs ayant analysé les comptes ont déclaré que la nouvelle opération de désinformation concernait à nouveau Hong Kong mais aussi l'épidémie de coronavirus, pour promouvoir la réponse de Pékin à la crise sanitaire apparue dans le centre de la Chine en fin d'année dernière avant de se propager dans le monde. (Katie Paul, avec Pei Li; version française Jean Terzian)

