TWITTER souffre de la comparaison avec les géants du net

(AOF) - Twitter est attendu en forte baisse à Wall Street en raison de revenus et de perspectives, qui souffrent de la comparaison avec ceux d'Alphabet et de Facebook, qui ont dévoilé de très belles performances. Au premier trimestre, le site de microblogging a enregistré un bénéfice net de 68 millions de dollars, soit 8 cents par action, contre une perte de 8 millions de dollars, soit -1 cent par action un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 28% à 1,04 milliard de dollars alors que le marché visait 1,03 milliard de dollars. Les revenus publicitaires ont progressé de 32% à 899 millions de dollars, à comparer avec des attentes de 894,3 millions d'euros.

Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens monétisables - c'est-à-dire exposés à la publicité - s'est élevé à 199 millions contre 166 millions un an auparavant et 192 millions au quatrième trimestre. Il est inférieur au consensus : 200 millions.

Au deuxième trimestre, Twitter cible des revenus entre 980 millions et 1,08 milliard de dollars, à comparer au consensus Bloomberg de 1,05 milliard de dollars.

Selon JPMorgan, Twitter sous-performe les géants du net en raison de sa plus grande dépendance au brand marketing, qui constitue 85% des revenus tandis que le marketing direct ne représente que 15%%.

