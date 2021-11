Twitter : son fondateur et directeur général, Jack Dorsey, quitte son poste

Jack Dorsey restera membre du conseil d'administration jusqu'à l'expiration de son mandat lors de l'assemblée des actionnaires de 2022. (Crédits photo : Unsplash - Alexander Shatov )

(AOF) - Twitter a annoncé aujourd'hui que Jack Dorsey avait décidé de quitter son poste de directeur général et que le conseil d'administration avait nommé à l'unanimité Parag Agrawal au poste de directeur général et membre du conseil, avec effet immédiat. Jack Dorsey restera membre du conseil d'administration jusqu'à l'expiration de son mandat lors de l'assemblée des actionnaires de 2022. Parag Agrawal travaille pour Twitter depuis plus de dix ans et occupe le poste de directeur de la technologie depuis 2017.

Bret Taylor a été nommé nouveau président du conseil d'administration, succédant à Patrick Pichette qui restera au conseil et continuera à présider le comité d'audit.

En Bourse, l'action Twitter gagne 3,80% 18,86 dollars.

" J'ai une profonde confiance en Parag en tant que PDG de Twitter. Son travail au cours des dix dernières années a été transformateur. Je suis profondément reconnaissant pour ses compétences, son cœur et son âme. C'est à lui de diriger", a déclaré M. Dorsey.

