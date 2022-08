Twitter se réorganise après les accusations d'un ex-cadre du groupe sur ses failles de sécurité

AOF - EN SAVOIR PLUS

Ses allégations pourraient avoir des retombées explosives dans le cadre du procès opposant Elon Musk et Twitter. Le milliardaire américain a refusé de poursuivre le projet de rachat de Twitter accusant le réseau social à l'oiseau bleu de l'avoir induit en erreur sur le nombre de comptes monétisables.

Il affirme même que Twitter aurait trompé les autorités de régulation sur les mesures prises pour lutter contre le piratage et protéger les données sensibles de ses usagers.

Il y allègue que Twitter n'est pas en mesure d'évaluer avec précision combien de bots polluent le réseau social et que des failles potentielles sont liées à l'existence de serveurs obsolètes et de logiciels vulnérables aux attaques.

(AOF) - Selon une note interne consultée par Reuters, Twitter a décidé de remettre à plat l'organisation des équipes responsables de la lutte contre les contenus indésirables et les comptes automatisés. Ce choix intervient après la plainte déposée par Peiter Zatko, ex-responsable de la sécurité de l’entreprise. Ce dernier a pointé les faiblesses du réseau social dans un document adressé en juillet au Congrès américain ainsi qu'au régulateur des marchés financiers américains la SEC.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.