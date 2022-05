Twitter: se dit déterminé à mener à bien le projet de Musk information fournie par Cercle Finance • 17/05/2022 à 14:44

(CercleFinance.com) - Twitter s'est déclaré mardi déterminé à mener à bien le projet d'acquisition lancé par Elon Musk 'selon le prix et les termes convenus' et 'aussi rapidement que possible'.



Ces propos accompagnent le dépôt auprès de la SEC, par le groupe de San Francisco, d'une circulaire dite 'de sollicitation de procurations' (proxy statement) ayant trait à l'opération.



Ces déclarations interviennent surtout alors qu'Elon Musk a indiqué dans la nuit que son offre d'achat ne pourrait aboutir tant que le directeur général de Twitter n'aurait pas apporté des preuves selon lesquelles les 'spams' représentaient moins de 5% du nombre d'utilisateurs du site de micro-blogging.



Musk estime de son côté que le nombre de 'spams' et de faux comptes pourrait en fait représenter plus de 20% de la base totale d'utilisateurs.



'La balle est désormais dans le camp de Twitter et de son conseil d'administration, qui vont devoir répondre aux accusations de Musk, ce qui signifie que de nouvelles vérifications pourraient être nécessaires', commente Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



Le professionnel juge les chances qu'un accord soit trouvé 'ne s'annoncent pas bonnes' et attribue une probabilité d'au moins 60% à une annulation de la transaction et au paiement par Musk des commissions prévues dans l'éventualité d'un échec de l'opération.



Suite à tous ces développements, l'action Twitter était attendue en baisse de plus de 2% mardi matin à l'ouverture du Nasdaq.