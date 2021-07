Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Twitter : réalise un bénéfice de 66 ME au 2ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2021 à 11:56









(CercleFinance.com) - Le titre est stable en pré séance suite à l'annonce de ses résultats trimestriels après avoir gagné près de 5% sur les séances de mardi et mercredi. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 1,19 milliard de dollars, soit une augmentation de 74% par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires publicitaire s'élève à 1,05 milliard de dollars, soit une augmentation de 87 % par rapport à l'année précédente, ou de 85 % à taux de change constant. Le bénéfice net du deuxième trimestre s'est élevé à 66 millions de dollars, soit une marge nette de 6% et un BPA dilué de 0,08 dollar. Ce résultat est à comparer à une perte nette de 1,38 milliard de dollars et un BPA dilué de (1,75 $) pour la même période de l'année précédente. Le nombre moyen d'utilisateurs actifs quotidiens monétisables (mDAU) était de 206 millions au deuxième trimestre, contre 186 millions pour la même période de l'année précédente.

