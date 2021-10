Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Twitter : rachat de la start-up londonienne Sphere information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 14:09









(CercleFinance.com) - Twitter a fait l'acquisition de Sphere, une start-up londonienne à l'origine d'une application de messagerie tournée vers la création de communautés d'utilisateurs partageant les mêmes centres d'intérêt. Sur son site Internet, la jeune pousse dit être une grande admiratrice du site de micro-blogging et de ses efforts entrepris en vue d'améliorer la sécurité de ses membres. L'entreprise salue notamment l'initiative 'Communautés' lancée par Twitter, qui permet aux internautes de rejoindre un lieu dédié où ils peuvent entrer en contact les uns avec les autres et se rapprocher des conversations qui les intéressent le plus. Au sein de ces groupes, les tweets publiés peuvent être lus par tous sur Twitter, mais seuls les autres membres de la communauté peuvent interagir et participer à la conversation. Si Sphere a prévu de fermer son application le mois prochain, ses 20 développeurs continueront de travailler sur des projets comme les Communautés de Twitter, mais aussi sur des programmes tels que Direct Messages (messages privés) et Creators (plateforme pour les créateurs de contenus). Les termes financiers de l'acquisition n'ont pas été divulgués.

