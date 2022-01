Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Twitter: prise de participation minoritaire dans Aleph Group information fournie par Cercle Finance • 11/01/2022 à 17:01

(CercleFinance.com) - La société américaine de publicité numérique Aleph Group a annoncé mardi que Twitter avait pris une participation minoritaire au sein de son capital, sans dévoiler le montant de l'opération.



L'entreprise basée à Miami explique que l'investissement consenti par Twitter va lui permettre de bâtir une plateforme de formation dédiée à la technologie et aux métiers de la publicité en ligne.



L'idée, d'après Aleph, est de former plus de 50.000 professionnels du numérique dans 90 pays répartis sur cinq continents.



Aleph Group met en relation les annonceurs et les plus grands acteurs du média digital, comme Spotify, Snapchat, LinkedIn, TikTok, Facebook, Twitch, Tripadvisor et EA.



Aleph est déjà le partenaire exclusif de Twitter dans 74 pays.