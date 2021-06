Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Twitter : nomination au conseil d'administration Cercle Finance • 10/06/2021 à 10:35









(CercleFinance.com) - Dans un document adressé à la SEC, Twitter a fait part mercredi soir de la nomination de Mimi Alemayehou comme nouvelle membre de son conseil d'administration. Elle rejoindra le comité d'audit et remplacera Robert Zoellick, avec prise d'effet le 1er juillet 2021. Mimi Alemayehou est actuellement vice-présidente exécutive pour les partenariats public-privé de Mastercard. Avant de rejoindre ce dernier, elle était une responsable de la platforme d'investissement Black Rhino Group, une société de portefeuille de Blackstone.

