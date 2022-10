Twitter: Musk prend le pouvoir, fin de l'aventure boursière information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 16:12

(CercleFinance.com) - Twitter a officialisé vendredi le dépôt d'un document dit 'Form 25' auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en vue de mettre fin à la cotation de ses actions à la Bourse de New York.



Cette annonce intervient alors qu'Elon Musk a finalisé, dans la soirée d'hier, le rachat de la plateforme de micro-blogging au bout de plusieurs mois d'intenses rebondissements et de bataille judiciaire.



Pour les analystes, conclure l'acquisition du groupe technologique basé à San Francisco constitue une étape aisée à franchir et le plus difficile commence maintenant avec le redressement de cette entreprise en difficulté.



'Le prix de l'acquisition, à savoir 44 milliards de dollars, va certainement entrer dans l'histoire en tant que le montant le plus exagéré pour le rachat d'une société de technologie', prévient Dan Ives, analyste chez Wedbush.



'Avec une valeur d'entreprise que nous estimons autour de 25 milliards, cette opération demeure un énorme point d'interrogation, dont Musk lui-même n'a pu s'extirper une fois qu'un tribunal du Delaware s'est mêlé du dossier', rappelle-t-il.



A en croire le professionnel, de nombreuses questions demeurent au sujet de l'évolution de la plateforme, à la fois en termes de monétisation et de réduction des effectifs.



La mise en place de la mystérieuse application 'X' décrite par Musk, voire d'un modèle proche du réseau mobile chinois WeChat restent aussi des possibilités, affirme-t-il.



Le retrait effectif de la cote est prévu à l'ouverture de la séance du mardi 8 novembre.