Twitter : les prévisions d'un analyste sur les utilisateurs

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities a annoncé lundi qu'il relevait son objectif de cours sur Twitter de 37,5 à 47 dollars à quelques jours de la publication des résultats trimestriels du site de micro-blogging. Dans sa note de recherche, le broker américain dit s'attendre à une croissance plus forte que prévu de l'audience du réseau social au cours du trimestre écoulé. 'Nous prévoyons désormais 194 millions d'utilisateurs actifs par mois (soit une augmentation de huit millions d'un trimestre à l'autre) contre 190 millions précédemment (soit une progression de quatre millions)', indique le courtier. Wedbush s'attend à ce que l'audience du groupe californien soit portée par les questions sociales et politiques aux Etats-Unis, mais aussi par une croissance du nombre d'utilisateurs à l'international. Le courtier préfère néanmoins maintenir une opinion 'neutre' sur le titre, invoquant notamment l'incertitude demeurant autour du marché de la publicité en ligne. Twitter doit publier ses résultats de troisième trimestre jeudi soir après la clôture des marchés américains.

Valeurs associées TWITTER NYSE -3.17%