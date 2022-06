Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Twitter: le conseil recommande l'offre d'Elon Musk information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 16:00









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Twitter a annoncé mardi qu'il recommandait à l'unanimité l'offre d'achat déposée le 25 avril dernier par Elon Musk.



Dans un formulaire adressé à la SEC, le gendarme boursier américain, Parag Agrawal, directeur général du groupe, et Bret Taylor, président du conseil, demandent aux actionnaires de voter en faveur du projet de rachat lors de la prochaine assemblée générale, dont la date reste encore à déterminer.



Le conseil d'administration explique avoir décidé que l'offre était 'juste' et conforme aux meilleurs intérêts des actionnaires de l'entreprise.



Pour mémoire, l'offre en numéraire de 54,2 dollars déposée par Elon Musk fait apparaître une prime de l'ordre de 38% par rapport au cours de clôture du 1er avril, date à laquelle l'homme d'affaires avait révélé avoir fait l'acquisition d'une participation de 9%.



Suite à cette annonce, le titre Twitter progressait de 1,9% mardi matin à la Bourse de New York, pour coter autour de 38,5 dollars.





Valeurs associées TWITTER NYSE +1.46%