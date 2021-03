Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Twitter : lancement d'une émission obligataire convertible Cercle Finance • 01/03/2021 à 16:31









(CercleFinance.com) - Twitter a annoncé lundi le lancement d'une émission de 1,25 milliard de dollars d'obligations senior convertibles en actions ou en numéraire. Dans un communiqué, le réseau social précise que les obligations à échéance 2026 seront non garanties, avec un coupon payable semestriellement. Elles pourront être converties soit en actions, soit en cash, voire en une combinaison des deux. Une option de surallocation susceptible d'atteindre 187,5 millions de dollars pourrait être réservée aux souscripteurs, précise le groupe de San Francisco. Cette annonce intervient alors que Twitter a indiqué la semaine dernière qu'il prévoyait un doublement de son chiffre d'affaires à un horizon de trois ans. En Bourse, l'action Twitter perdait 0,8% lundi matin sur le Nasdaq.

Valeurs associées TWITTER NYSE -0.36%