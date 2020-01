Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Twitter : en repli, un analyste n'est plus à l'achat Cercle Finance • 17/01/2020 à 18:00









(CercleFinance.com) - Le titre perd près de 1% à la Bourse de New York. UBS a rétrogradé sa recommandation sur la plate-forme de médias sociaux à 'Neutre' contre 'Achat', affirmant que les investissements réalisés par la société pourraient plafonner l'évaluation en 2020. Dans une note aux clients, les analystes d'UBS ont déclaré que le rapport bénéfice / risque est désormais 'équilibré' entre le potentiel de croissance au second semestre 2020 et les investissements à long terme. La firme de courtage a également abaissé son objectif de cours à 35 dollars.

Valeurs associées TWITTER NYSE -1.00%