Twitter: émission obligataire d'un milliard de dollars

(CercleFinance.com) - Twitter a annoncé mercredi qu'il prévoyait de lancer une émission obligataire d'un milliard de dollars à horizon 2030, une opération destinée à financer les besoins généraux de l'entreprise.



La société technologique, basée à San Francisco, explique que le produit de ce placement privé qui doit être réservé à des investisseurs institutionnels doit lui permettre de financer ses investissements, de rembourser sa dette voire de procéder à d'éventuels rachats d'actions.



Dans son communiqué, Twitter évoque aussi la possibilité de réaliser des acquisitions, tout en précisant n'avoir signé aucun accord en vue d'éventuels rachats dans l'immédiat.



L'action Twitter se replie actuellement de 0,6% à la Bourse de New York.





Valeurs associées TWITTER NYSE -1.05%