Twitter: Elon Musk revient à son projet de rachat

(CercleFinance.com) - Twitter a indiqué mardi dans un document à la SEC, en cours de séance, avoir reçu une lettre d'Elon Musk lui notifiant de son intention de procéder finalement au rachat de la plateforme de microblogging, conformément à l'accord du 25 avril dernier.



Pour mémoire, le milliardaire d'origine sud-africaine avait alors conclu un accord définitif avec le conseil d'administration de Twitter pour son acquisition à un prix de 54,20 dollars par action, valorisant ainsi la transaction à environ 44 milliards de dollars.



Elon Musk a toutefois abandonné son projet de rachat en juillet, ayant accusé le groupe d'un défaut d'informations concernant la proportion de faux comptes, abandon qui a conduit les instances dirigeantes de Twitter à lancer des poursuites en justice à son encontre.



Il a toutefois précisé que la reprise de son projet de rachat était soumise à l'obtention de moyens financiers par endettement, ainsi que par l'ajournement du procès prévu et de l'ensemble des procédures judiciaires dans le dossier.





