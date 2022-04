Twitter : Elon Musk rejoint le conseil d'administration

(AOF) - 20 heures après l'annonce de l'entrée d'Elon Musk au capital de Twitter à hauteur de 9,2%, son directeur général, Parag Agrawal a annoncé son arrivée au conseil d'administration. " Au cours des conversations avec Elon ces dernières semaines, a tweeté le dirigeant, il nous est apparu clairement qu'il apporterait une grande valeur à notre conseil d'administration. Il est à la fois un croyant passionné et un critique sévère du service, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin sur @Twitter, et dans la salle du conseil, pour nous rendre plus forts à long terme. Bienvenue Elon ! "

" Je suis vraiment heureux qu'Elon rejoigne le conseil d'administration de Twitter ! Il se soucie profondément de notre monde et du rôle qu'y joue Twitter. Parag et Elon dirigent tous deux avec leur cœur, et ils formeront une équipe incroyable, " a commenté pour sa part le fondateur de Twitter, Jack Dorsey.

Les initiatives sont nombreuses pour "mettre au pas" les Gafa. La Chine multiplie les enquêtes et sanctions contre les champions comme Alibaba, avec l'objectif de combattre la concurrence déloyale sur Internet. Aux Etats-Unis, des procès historiques vont avoir lieu contre Google, Facebook et Amazon. Au sein de l’Union Européenne, les ministres chargés du Numérique ont adopté les futurs Digital Services Act (DSA) et Digital Markets Act (DMA), présentés en décembre 2020 par la Commission européenne. Cette dernière cherche à prévenir en amont les abus et se prépare à davantage contrôler les acquisitions des géants du Net et leur impact sur la concurrence. Les pays du G7, ralliés par 130 pays réunis au sein de l’OCDE, ont déjà réussi à encadrer ces acteurs sur le plan fiscal grâce à l’instauration d’un impôt minimum mondial de 15%.