Twitter : Elon Musk obtient des engagements de financement pour 46,5 milliards de dollars

(AOF) - Elon Musk, qui propose 43 milliards de dollars pour racheter Twitter, a obtenu des engagements de financement pour 46,5 milliards de dollars, selon un document déposé auprès de la SEC. Dans le détail, ce montant se décompose en 13 milliards de dollars de la part de banques, dont Morgan Stanley, et 33,5 milliards de dollars venant du fondateur de Tesla. Cette dernière somme est constituée de 21,5 milliards de dollars de fonds propres et de 12,5 milliards de dollars de prêts.

Un jour après l'offre non sollicitée, Twitter a adopté une " pilule empoisonnée ", conçue pour rendre plus difficile pour Elon Musk d'atteindre une participation de plus de 15 % dans l'entreprise.

LEXIQUE

Poison pills (Pilule empoisonnée)

Ensemble d'astuces financières, juridiques, comptables qui permettent à une entreprise de se prémunir contre une offre publique d'achat ou tout du moins de ne pas la faciliter.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les initiatives sont nombreuses pour "mettre au pas" les Gafa. La Chine multiplie les enquêtes et sanctions contre les champions comme Alibaba, avec l'objectif de combattre la concurrence déloyale sur Internet. Aux Etats-Unis, des procès historiques vont avoir lieu contre Google, Facebook et Amazon. Au sein de l’Union Européenne, les ministres chargés du Numérique ont adopté les futurs Digital Services Act (DSA) et Digital Markets Act (DMA), présentés en décembre 2020 par la Commission européenne. Cette dernière cherche à prévenir en amont les abus et se prépare à davantage contrôler les acquisitions des géants du Net et leur impact sur la concurrence. Les pays du G7, ralliés par 130 pays réunis au sein de l’OCDE, ont déjà réussi à encadrer ces acteurs sur le plan fiscal grâce à l’instauration d’un impôt minimum mondial de 15%.