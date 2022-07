Twitter : Elon Musk ne veut pas d'un traitement accéléré de l'affaire

(AOF) - Elon Musk a répondu officiellement vendredi à l'action en justice intentée par Twitter à son encontre, affirmant que le tribunal du Delaware devrait rejeter la demande de Twitter en faveur d'un traitement accéléré de l'affaire. " La résolution de ces questions nécessitera des découvertes techniques complexes, notamment l'examen et l'analyse judiciaire de grandes quantités de données ", expliquent ses avocats alors qu'Elon Musk avait mis en cause Twitter pour son incapacité à évaluer la proportion de faux comptes, de spams et de comptes robots.

En milieu de semaine dernière, Twitter a porté plainte contre l'entrepreneur. " Musk refuse d'honorer ses obligations à l'égard de Twitter et de ses actionnaires parce que l'accord qu'il a signé ne sert plus ses intérêts personnels, lisait-on dans le document.

La sérieuse mise au pas européenne des géants du Net

Un accord a été trouvé le 24 mars sur l'encadrement des géants de l'Internet, avec une nouvelle législation sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA). Ce texte vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des principaux acteurs. Avec le DMA, la Commission Européenne fixe un cadre à respecter, le secteur étant désormais soumis à une régulation similaire à celles des secteurs de l'énergie, de la banque ou des télécommunications. Le barème des amendes a été également adapté à la puissance économique des intervenants : en cas d'infraction, elles pourront représenter de 6 % à 20 % du chiffre d'affaires mondial. En cas de récidive, des cessions d'activités pourront être imposées. En revanche aux Etats-Unis le processus de régulation n'a toujours pas abouti en dépit du volontarisme des autorités.