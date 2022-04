Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Twitter: Elon Musk ne siégera pas au conseil information fournie par Cercle Finance • 11/04/2022 à 16:11









(CercleFinance.com) - Twitter a confirmé lundi qu'Elon Musk, désormais son principal actionnaire, avait décidé de ne pas rejoindre son conseil d'administration, ce qui se traduisait par un gain de près de 2% de son cours de Bourse dans les premiers échanges à New York.



Invité par le groupe de San Francisco à prendre une place d'administrateur au sein du conseil, l'homme d'affaire a informé la société de son intention de décliner l'offre en date de samedi dernier, indique Twitter dans un avis financier.



Cette décision survient alors qu'Elon Musk avait révélé la semaine passée détenir une participation de 9,2% au sein du site de micro-blogging, en faisant le premier actionnaire de l'entreprise.



Le milliardaire avait alors manifesté le désir de travailler main dans la main avec Parag Agrawal, le directeur général de Twitter, afin d'apporter des 'améliorations significatives' à la plateforme dans les mois à venir.



Son revirement fait désormais redouter aux analystes de Wedbush Securities une approche plus hostile de la part du fondateur de Tesla, voire un scénario à la 'Game of Thrones' qui le verrait accroître sa participation afin de peser davantage dans la destinée du groupe technologique californien.



D'après Wedbush, Musk pourrait notamment choisir de s'associer à un autre investisseur afin de faire pression en vue de mettre en oeuvre des changements stratégiques majeurs, comme une vente pure et simple de la société.



Mais la société de courtage reconnaît que l'excentrique homme d'affaires pourrait tout aussi bien se contenter de réclamer certains changements au niveau du fonctionnement de la plateforme, voire tout bonnement jeter l'éponge en cédant rapidement ses parts.



En Bourse, l'action Twitter affichait des gains de près de 2,7% lundi au bout d'une demi-heure de transactions après avoir démarré la séance sur un repli de quelque 3%.





