Twitter : Elon Musk n'entre pas au conseil d'administration et pourrait acheter d'autres actions

(AOF) - Elon Musk, qui est récemment entré au capital de Twitter à hauteur de 9,2%, ne rejoindra finalement pas le conseil d'administration, a indiqué son directeur général, Parag Agrawal. " Elon est notre plus important actionnaire et nous resterons ouverts à sa contribution " a-t-il déclaré. Dans un le document dit 13G déposé auprès de la SEC après avoir été amendé, le fondateur de Tesla indique qu’il pourrait acheter de nouvelles actions Twitter ou en vendre.

En n'entrant pas au conseil d'administration, Elon Musk ne serait pas soumis à un accord visant à maintenir sa participation à un maximum de 14,9 %.

Il précise qu'il pourrait engager des discussions avec le conseil d'administration et/ou les membres de l'équipe de direction du site de microblogging, à propos notamment de regroupements d'entreprises potentiels, d'alternatives stratégiques, des activités, de la structure du capital, de la gouvernance et de la stratégie de l'émetteur.

Elon Musk pourra leur exprimer son point de vue par le biais des médias sociaux ou d'autres moyens en ce qui concerne les activités, les produits et les offres de services de Twitter.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les initiatives sont nombreuses pour "mettre au pas" les Gafa. La Chine multiplie les enquêtes et sanctions contre les champions comme Alibaba, avec l'objectif de combattre la concurrence déloyale sur Internet. Aux Etats-Unis, des procès historiques vont avoir lieu contre Google, Facebook et Amazon. Au sein de l’Union Européenne, les ministres chargés du Numérique ont adopté les futurs Digital Services Act (DSA) et Digital Markets Act (DMA), présentés en décembre 2020 par la Commission européenne. Cette dernière cherche à prévenir en amont les abus et se prépare à davantage contrôler les acquisitions des géants du Net et leur impact sur la concurrence. Les pays du G7, ralliés par 130 pays réunis au sein de l’OCDE, ont déjà réussi à encadrer ces acteurs sur le plan fiscal grâce à l’instauration d’un impôt minimum mondial de 15%.