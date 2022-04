Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Twitter: Elon Musk intéressé par le rachat de la société information fournie par Cercle Finance • 14/04/2022 à 13:11









(CercleFinance.com) - La SEC (Securities and Exchange Commission) des Etats-Unis indique qu'Elon Musk a émis une offre d'achat non contraignante sur l'ensemble des actions Twitter en circulation pour 54,2 $ par action (soit une prime de 38% par rapport au cours du 1er avril), ce qui représenterait un investissement total de 43 milliards de dollars.



Elon Musk avait déjà fait l'acquisition de 9,2% de Twitter le 4 avril.



Lundi 11 avril, Twitter avait fait savoir qu'Elon Musk - alors devenu son principal actionnaire - avait décliné la proposition du groupe de prendre une place d'administrateur au sein du conseil.







