Twitter : Elon Musk fait une offre de rachat de 54,20 dollars par titre

" J'ai investi dans Twitter car je crois en son potentiel en tant que plateforme de liberté d'expression dans le monde entier, et je pense que la liberté d'expression est un impératif sociétal pour une démocratie fonctionnelle. Cependant, depuis que j'ai investi, je me rends compte que l'entreprise ne pourra ni prospérer ni servir cet impératif sociétal sous sa forme actuelle. Twitter doit être transformé en entreprise privée " a expliqué Elon Musk.

(AOF) - Elon Musk, qui détient déjà 9,2% du capital de Twitter, propose de racheter le réseau social pour 54,20 dollars par action en numéraire, soit une prime de 38% avant que sa prise de participation ne soit dévoilée. Cette offre représente une valorisation de 43 milliards de dollars pour Twitter. " Mon offre est ma meilleure et dernière offre et si elle n'est pas acceptée, je devrais reconsidérer ma position en tant qu'actionnaire " a déclaré l'entrepreneur.

