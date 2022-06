Twitter: Elon Musk fait encore un pas en arrière information fournie par Cercle Finance • 06/06/2022 à 17:11

(CercleFinance.com) - Elon Musk a effectué lundi un nouveau pas en arrière dans son projet de rachat de Twitter, accusant le site de micro-blogging de 'manquement grave' aux conditions fixées dans le cadre de leur accord.



Toujours au coeur de l'opposition entre les deux camps, la question du nombre de faux comptes liés aux 'spams' et autres 'robots' existant sur la plateforme n'a pas trouvé de résolution.



Pour Musk et ses avocats, les éclaircissements apportés par Twitter concernant la méthodologie utilisée pour le comptage de ces profils sont insuffisants et s'apparentent à une rétention d'informations.



'Sur la base du comportement jusqu'ici adopté par Twitter et en particulier sur le contenu de leur dernière correspondance, M. Musk considère que la société résiste activement et contrecarre son droit à l'information (et donc les obligations de l'entreprise) établi en vertu de l'accord de rapprochement', peut-on lire dans un formulaire déposé ce matin auprès de la SEC.



'Il s'agit d'un évident mangement grave aux obligations imposées à Twitter dans le cadre de l'accord et M. Musk se réserve des droits, y compris celui de ne pas conclure l'opération et celui de mettre fin à l'accord de rapprochement', indique le document.



A en croire Dan Ives, l'analyse vedette de Wedbush, Musk essaie tout simplement de se retirer de l'accord.



'Cela enlève l'épée de Damoclès qui planait sur Tesla', souligne-t-il, mais cela signifie que l'action Twitter va se trouver selon lui 'sous pression'.



Dans les tous premiers échanges, le titre Tesla progressait effectivement de 2,2%, tandis que le cours de Bourse de Twitter cédait 3,4%.