Twitter : Elon Musk devrait confirmer son intention d'acheter la société

(AOF) - Elon Musk devrait confirmer son désir de posséder Twitter lorsqu'il s'adressera aux employés de la société jeudi, affirme le Wall Street Journal en citant une source proche du dossier. En plus de réitérer son intérêt pour le rachat du réseau social et sa vision de son importance dans le monde, le fondateur de Tesla devrait clarifier ses récents commentaires sur le travail à distance et aborder certains aspects de sa stratégie pour Twitter, notamment le rôle de la publicité et des abonnements.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les initiatives sont nombreuses pour "mettre au pas" les Gafa. La Chine multiplie les enquêtes et sanctions contre les champions comme Alibaba, avec l'objectif de combattre la concurrence déloyale sur Internet. Aux Etats-Unis, des procès historiques vont avoir lieu contre Google, Facebook et Amazon. Au sein de l’Union Européenne, les ministres chargés du Numérique ont adopté les futurs Digital Services Act (DSA) et Digital Markets Act (DMA), présentés en décembre 2020 par la Commission européenne. Cette dernière cherche à prévenir en amont les abus et se prépare à davantage contrôler les acquisitions des géants du Net et leur impact sur la concurrence. Les pays du G7, ralliés par 130 pays réunis au sein de l’OCDE, ont déjà réussi à encadrer ces acteurs sur le plan fiscal grâce à l’instauration d’un impôt minimum mondial de 15%.