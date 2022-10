Twitter : Elon Musk dans le viseur des autorités pour des questions de sécurité nationale

(AOF) - L'administration Biden se pose la question de savoir si les États-Unis devraient soumettre certains projets d'Elon Musk à des examens pour des questions de sécurité nationale, notamment le rachat de Twitter et le réseau de satellites Starlink de SpaceX, affirme Bloomberg citant des personnes proches.

Les autorités américaines se sont senties mal à l'aise face à la récente menace d'Elon Musk de cesser de fournir le service satellitaire Starlink à l'Ukraine et face à ce qu'elles considèrent comme une position de plus en plus favorable à la Russie après une série de tweets décrivant des propositions de paix favorables au président Vladimir Poutine.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La sérieuse mise au pas européenne des géants du Net

Un accord a été trouvé le 24 mars sur l'encadrement des géants de l'Internet, avec une nouvelle législation sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA). Ce texte vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des principaux acteurs. Avec le DMA, la Commission Européenne fixe un cadre à respecter, le secteur étant désormais soumis à une régulation similaire à celles des secteurs de l'énergie, de la banque ou des télécommunications. Le barème des amendes a été également adapté à la puissance économique des intervenants : en cas d'infraction, elles pourront représenter de 6 % à 20 % du chiffre d'affaires mondial. En cas de récidive, des cessions d'activités pourront être imposées. En revanche aux Etats-Unis le processus de régulation n'a toujours pas abouti en dépit du volontarisme des autorités.