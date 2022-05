Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Twitter: Elon Musk annonce suspendre l'achat information fournie par Cercle Finance • 13/05/2022 à 12:36









(CercleFinance.com) - Dans un tweet laconique publié en fin de matinée heure française, Elon Musk a annoncé la suspension temporaire de son acquisition de Twitter, indiquant être dans l'attente de détails confirmant que les faux comptes/spams représentent en effet moins de 5% des utilisateurs.



A la suite de cette annonce, l'action Twitter est attendue en baisse de plus de 20% ce vendredi matin à la bourse de NY.



Pour mémoire, Twitter avait annoncé fin avril avoir conclu un accord définitif pour son acquisition par Elon Musk, pour 54,20 dollars par action en espèces. La transaction était alors évaluée à environ 44 milliards de dollars.







Valeurs associées TWITTER NYSE -2.17%