Twitter : Dorsey part, le directeur technologique devient DG

(CercleFinance.com) - Twitter a officialisé lundi le départ de son directeur général Jack Dorsey, qui sera remplacé avec effet immédiat par Parag Agrawal, l'actuel directeur technologique du média social. Dans un communiqué, le site de micro-blogging précise que Dorsey, le fondateur du groupe, continuera de siéger au conseil d'administration jusqu'à la fin de son mandat, prévu l'an prochain. 'J'ai décidé de quitter Twitter parce que je pense que le groupe est prêt à couper le cordon avec ses fondateurs', indique Jack Dorsey dans un communiqué. 'Ma confiance dans la nomination de Parag en tant que directeur général est grande', a-t-il ajouté. 'Son travail au cours des 10 dernières années a transformé l'entreprise', a-t-il souligné. Agrawal, qui avait rejoint Twitter il y a plus de 10 ans, occupe le rôle de directeur technologique depuis 2017. Twitter en a également profité pour nommer un nouveau président du conseil d'administration en la personne de Bret Taylor, qui remplacera Patrick Pichette, là encore avec effet immédiat. La cotation du titre avait été suspendue lundi dans l'attente de la publication d'un communiqué alors que CNBC donnait Jack Dorsey partant. L'action vient de reprendre sur un gain de l'ordre de 5,5%.

Valeurs associées TWITTER NYSE -0.14%