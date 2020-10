Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Twitter dit enquêter sur une panne, ne croit pas à un piratage Reuters • 16/10/2020 à 01:38









16 octobre (Reuters) - Twitter a déclaré jeudi avoir connaissance que les utilisateurs du réseau social connaissaient des difficultés pour publier des messages et utiliser la plateforme, ajoutant que le groupe travaillait pour résoudre le problème. Il a indiqué ne pas avoir de preuve que cette panne résultait d'une faille sécuritaire ou d'un piratage, évoquant des soucis avec ses systèmes internes. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées TWITTER NYSE +0.13%