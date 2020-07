Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Twitter désactive une vidéo partagée par Donald Trump Reuters • 19/07/2020 à 08:00









WASHINGTON, 19 juillet (Reuters) - Twitter TWTR.N a désactivé une vidéo partagée par Donald Trump après une plainte pour atteinte aux droits d'auteur, dernier épisode en date des frictions entre le président américain et le réseau social. La vidéo, qui s'apparentait à un message de campagne et comprenait de la musique du groupe de rock Linkin Park, a disparu samedi soir du fil de Donald Trump avec une notification de Twitter disant avoir agi consécutivement à une plainte du propriétaire des droits d'auteur. Le président avait "retweeté" la vidéo depuis le fil du directeur des réseaux sociaux à la Maison blanche, Dan Scavino. "Nous répondons aux plaintes valables pour atteinte aux droits d'auteur qui nous sont adressées par les propriétaires de ces droits ou leurs représentats agréés", a expliqué un représentant de Twitter par courrier électronique. La Maison blanche n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Le contexte et tendu entre la Maison blanche et Twitter, qui a désactivé ou assorti d'un commentaire plusieurs tweets de Donald Trump ces derniers mois pour atteinte aux droits d'auteur ou violation des règles du réseau social interdisant l'apologie de la violence. (Diane Bartz, version française Patrick Vignal)

