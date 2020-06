Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Twitter désactive une vidéo de Trump après une plainte relative aux droits d'auteur Reuters • 05/06/2020 à 07:26









BANGALORE, 5 juin (Reuters) - Twitter TWTR.N a désactivé une vidéo en hommage à George Floyd publiée sur le compte de campagne du président américain Donald Trump, citant une plainte relative aux droits d'auteur. Dans la vidéo, la voix du président américain est diffusée sur un montage de photos et de vidéos des manifestations et des violences qui ont suivi la mort de Floyd. La mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans lors d'un contrôle de police le 25 mai dernier à Minneapolis, dans le Minnesota, a mené à des manifestations dans tous les Etats-Unis. "Nous réagissons à une plainte concernant les droits d'auteur qui nous a été adressée par l'un des ayants droit ou par l'un de ses représentant", a expliqué un représentant de Twitter. La vidéo de 3'45" mise en ligne sur la chaîne YouTube de l'équipe de campagne de Trump, où elle est toujours accessible, a été tweetée mercredi. Le réseau social est soumis à une surveillance resserrée de la part de l'administration Trump depuis qu'il a incité ses utilisateurs à vérifier la véracité de messages publiés par Donald Trump avant de masquer un autre tweet présidentiel pour "glorification de la violence". (Aakriti Bhalla et Rama Venkat version française Camille Raynaud, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées TWITTER NYSE -3.32%