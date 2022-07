Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Twitter: délaissé après la rupture de l'accord par Elon Musk information fournie par Cercle Finance • 11/07/2022 à 16:05









(CercleFinance.com) - Twitter recule de 7% après la décision d'Elon Musk, en fin de semaine dernière, de rompre l'accord prévoyant son rachat du groupe de micro-blogging, une nouvelle qui constitue une 'alerte rouge' pour le dossier selon Wedbush.



'La société va maintenant se battre avec Elon Musk dans une bataille judiciaire prolongée pour récupérer l'affaire et/ou des frais de rupture d'un milliard de dollars au minimum', souligne le broker qui reste 'neutre', mais réduit son objectif de cours à 30 dollars.



'Nous pensons que les intentions d'Elon Musk de mettre fin à la fusion sont davantage basées sur la récente chute du marché que par le pourcentage de faux comptes sur Twitter ou le 'défaut' de la société de se conformer à ses demandes', juge de son côté Jefferies.



'L'attention se tourne vers les fondamentaux coeur qui, selon nous, ont été ébranlés par ce processus et les vents contraires auxquels est confronté le secteur de la publicité en ligne', ajoute le broker qui maintient son conseil 'conserver' et son objectif de cours de 40 dollars.





Valeurs associées TWITTER NYSE -7.20%