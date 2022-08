Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Twitter: dans le vert, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 10/08/2022 à 17:37









(CercleFinance.com) - Twitter gagne près de 4% à New York, porté par une analyse de Wedbush qui reste à 'neutre' mais remonte fortement son objectif de cours sur le titre pour le fixer à 50 dollars, après l'annonce par Elon Musk de la cession d'actions Tesla pour un montant de sept milliards de dollars.



Le broker rapporte que le milliardaire a justifié cette vente comme mesure de précaution, visant à lui éviter une cession en urgence de titres Tesla pour pouvoir financer un rachat de Twitter au cas où il serait contraint à réaliser cette opération.



Considérant désormais comme davantage probable un rachat de la plateforme de microblogging par Elon Musk, Wedbush rehausse sa cible sur le titre de 30 dollars (valeur intrinsèque fondamentalement parlant) à 50 dollars.







Valeurs associées TWITTER NYSE +3.41%