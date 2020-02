Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Twitter : BPA sous les attentes au quatrième trimestre Cercle Finance • 06/02/2020 à 14:24









(CercleFinance.com) - Publiés avant séance, les comptes trimestriels de Twitter sont marqués par une progression de 11% des revenus sur les 3 derniers mois de 2019 à 1,01 milliard de dollars, pour un résultat net de 119 millions de dollars. Le bénéfice par action, en données ajustées, s'affiche à 15 cents, en retrait par rapport au BPA de la même période en 2018 (33 cents). Il est également inférieur aux attentes, le consensus misant plutôt sur 28 cents. Sur l'ensemble de l'année 2019, les revenus s'affichent à 3,43 milliards, en hausse de +14% par rapport à 2018.

Valeurs associées TWITTER NYSE 0.00%