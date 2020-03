Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Twitter avertit d'une baisse de son CA au T1 en raison du coronavirus Reuters • 23/03/2020 à 23:17









23 mars (Reuters) - Twitter Inc TWTR.O a prévenu lundi d'une légère baisse de son chiffre d'affaires et d'une perte opérationnelle au premier trimestre en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus sur ses recettes publicitaires. "L'impact de COVID-19 a commencé en Asie, et comme le virus s'est développé en une pandémie mondiale, il a eu un impact plus important sur les revenus publicitaires de Twitter au niveau mondial au cours des dernières semaines", a déclaré le directeur financier Ned Segal dans un communiqué. Twitter avait précédemment estimé que ses revenus du premier trimestre se situeraient entre 825 millions et 885 millions de dollars, soit une augmentation de 8,6% par rapport à l'année précédente. Le réseau social a toutefois indiqué que la crise sanitaire avait renforcé l'engagement de ses utilisateurs sur sa plate-forme. Selon Twitter, le nombre total d'utilisateurs actifs quotidiens monétisables a augmenté de 23% pour atteindre 164 millions au cours du trimestre, sous l'impulsion notamment des conversations autour du coronavirus. (Munsif Vengattil et Paresh Dave, Blandine Hénault pour la version française)

Valeurs associées TWITTER NYSE +2.92%