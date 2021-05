Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Twitter : acquisition de la start-up Scroll Cercle Finance • 04/05/2021 à 16:26









(CercleFinance.com) - Twitter a annoncé l'acquisition de Scroll, une start-up dont la technologie permet d'éviter les publicités qui encombrent les actualités en ligne tout en offrant une rémunération aux sites d'information. Le réseau social a officialisé l'opération mardi via un post publié sur son blog d'entreprise. 'Scroll a su créer un moyen de lire des articles sans les publicités, les pop-ups et le fouillis qui encombrent la lecture en proposant une expérience assainie et en offrant aux gens ce qu'ils veulent: juste l'accès au contenu', explique Twitter. Le site de micro-blogging souligne que Scroll est appelé à constituer une part importante de son futur service de souscription, qui doit permettre un accès à des contenus 'premium' mais aussi la redistribution d'une partie des revenus générés aux éditeurs et journalistes à l'origine des articles consultés.

Valeurs associées TWITTER NYSE -0.95%