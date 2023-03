Les trois pôles continueront de travailler ensemble de manière intégrée. Philippe Couturier reste Président de Scaprim et Allowa, et continue d'accompagner Daniel Rigny sur le pôle Investissements en tant que Directeur Général de la société de gestion.

Le pôle Technologies, récemment créé, a pour objectif d'investir dans des entreprises innovantes opérant à la confluence de la technologie et de l'immobilier. Sa première filiale opérationnelle est Allowa, marketplace digitale de la transaction résidentielle en matière d'acquisition, de vente et de location.

Le pôle Services, sous l'enseigne Scaprim, regroupe les services immobiliers du groupe en property management et maîtrise d'ouvrage déléguée auxquels est également rattachée l'activité d'asset management résidentiel.

(AOF) - TwentyTwo Real Estate fait évoluer son organisation. Fondé par Daniel Rigny en 2012, le groupe indépendant réaffirme son positionnement d'investisseur-opérateur avec une organisation en 3 pôles. Le pôle Investissements regroupe les activités d'investissement, de gestion de fonds et d'asset management tertiaire. Il intègre notamment la société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF, TwentyTwo Investment Management, anciennement Scaprim Reim, sous la responsabilité directe de Daniel Rigny, Président.

