TV Globo : TV TEM a sélectionné EUTELSAT 65 West A pour assurer la diffusion de ses programmes

(AOF) - TV TEM, filiale de TV Globo, a annoncé la signature d'un contrat pluriannuel avec Eutelsat Communications portant sur de la capacité disponible sur le satellite Eutelsat 65 West A, permettant de transmettre ses programmes sur sa zone de concession située dans l'État de São Paulo. Ce partenariat a permis à la chaine d'assurer la migration de ses signaux avec une parfaite fluidité depuis la bande C classique (3,7 GHz à 4,2 GHz) vers la bande C planifiée (4,5 GHz à 4,8 GHz) grâce au satellite d'Eutelsat, libérant ainsi les fréquences classiques de la bande C au profit du déploiement de la 5G.

TV TEM offre la plus vaste zone de couverture de l'État de São Paulo, comprenant 318 municipalités réparties sur un territoire comptant 8,3 millions d'habitants, soit environ 49 % de la population de l'État de São Paulo.

La migration s'est déroulée grâce à la solution de la " Bande C planifiée " conçue par Eutelsat, qui vise à offrir aux télédiffuseurs brésiliens un moyen simple d'adapter ou de remplacer les équipements et de rediriger les antennes vers la position orbitale 65° Ouest, quelque 300 sites ayant achevé leur migration en moins de 45 jours.

