Turquie-Mandats d'arrêt visant 110 personnes pour liens présumés avec Gülen

ANKARA, 13 octobre (Reuters) - Les autorités turques ont émis des mandats d'arrêt contre 110 personnes, dont la plupart sont des soldats en fonction, dans le cadre d'une nouvelle vague de répression du mouvement lié au prédicateur en exil Fethullah Gülen, accusé d'avoir orchestré le putsch manqué de 2016, a rapporté mardi la télévision publique. L'opération des forces de l'ordre a été lancée dans la province côtière d'Izmir et vise des suspects à travers plus d'une vingtaine de provinces, selon la chaîne TRT Haber, qui n'a pas donné davantage de précisions. Depuis la tentative de coup d'Etat de juillet 2016, pour laquelle Gülen - qui vit en exil aux Etats-Unis depuis 1999 - nie toute implication, quelque 80.000 personnes ont été placées en détention préventive et environ 150.000 fonctionnaires ont été licenciés ou suspendus de leurs fonctions dans l'enseignement, l'armée et d'autres secteurs. Aux yeux d'activistes et de pays occidentaux, qui ont dénoncé l'ampleur de la répression, Ankara a utilisé le putsch manqué comme prétexte pour faire taire les opposants, une accusation que le gouvernement turc rejette en évoquant des motifs de sécurité nationale. (Tuvan Gumrucku; version française Jean Terzian)

