Turquie : l'accélération de l'inflation va-t-elle repousser la baisse des taux voulue par Erdogan ?

(AOF) - L'inflation accélère en Turquie où elle est passée de 16,6% en mai à 17,5% en juin en rythme annuel. C'est plus que ce qu'attendait le consensus Bloomberg, soit 16,8%. L'inflation est notamment alimentée par la hausse des prix des matières premières, la faiblesse de la devise turque et un rebond de la demande. Cette inflation plus forte que prévu va à l'encontre de la baisse du taux d'intérêt directeur voulue cet été par Recep Tayyip Erdogan, le président turc. En fin d'après-midi, la livre turque progresse de 0,30% à 0,097239 euro.