 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 477,61
-0,61%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Turkish Airlines convient avec Boeing de commandes conditionnelles de 250 appareils
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 06:58

Turkish Airlines

THYAO.IS a déclaré vendredi avoir décidé de commander auprès de Boeing BA.N 75 avions B787 et avoir finalisé des négociations pour l'achat de 150 appareils 737 MAX 8 et 10, une opération qui dépendra de discussions avec le fabriquant de moteur CFM International, a précisé le groupe.

Cette annonce intervient au lendemain d'une rencontre entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue américain Donald Trump, lequel a dit penser qu'Ankara allait accéder à sa demande de ne plus se procurer de pétrole russe.

Le chef de la Maison blanche a dit également qu'il envisageait de lever les sanctions américaines contre la Turquie afin que celle-ci puisse se procurer des avions de chasse américains F-35.

Dans un communiqué transmis au marché boursier stambouliote, Turkish Airlines a fait savoir qu'il avait décidé d'acquérir 75 avions B787, avec une commande ferme de 50 appareils et 25 en option. Les livraisons sont prévues entre 2029 et 2034, a précisé la compagnie aérienne.

Des négociations sont en cours avec Rolls-Royce RR.L et GE Aerospace GE.N pour l'achat de moteurs et de services de maintenance pour ces appareils.

Par ailleurs, Turkish Airlines a déclaré avoir finalisé avec Boeing l'acquisition de 150 avions 737 MAX - une commande ferme de 100 unités et 50 en option -, une opération soumise à la réussite des négociations entamées avec CFM International pour l'achat de moteurs.

(Can Sezer; version française Jean Terzian)

Valeurs associées

BOEING CO
213,500 USD NYSE -0,77%
GE AEROSPACE
297,190 USD NYSE -1,04%
ROLLS-ROYCE HLDG
1 168,000 GBX LSE -0,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank