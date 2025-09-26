Turkish Airlines accepte d'acheter 225 avions Boeing, sous réserve de négociations sur les moteurs

THYAO.IS a déclaré vendredi qu'elle commanderait 75 avions Boeing B787 et qu'elle avait achevé les négociations sur l'achat de 150 avions 737-8/10 MAX, sous réserve de discussions avec le fabricant de moteurs CFM International.

Ces nouvelles sont intervenues après que le président Tayyip Erdogan a rencontré jeudi le président américain Donald Trump , qui a déclaré qu'il pensait que la Turquie accepterait sa demande d'arrêter d'acheter du pétrole russe et qu'il pourrait lever les sanctions américaines contre Ankara afin qu'elle puisse acheter des avions à réaction américains F-35.

Dans une déclaration à la bourse d'Istanbul, Turkish Airlines a indiqué qu'elle avait décidé d'acheter 75 modèles B787-9 et B787-10 à Boeing BA.N , soit 50 commandes fermes et 25 commandes en option.

Les livraisons de ces avions sont prévues entre 2029 et 2034.

Des négociations sont en cours avec Rolls-Royce RR.L et GE Aerospace GE.N concernant les moteurs, les moteurs de rechange et les services de maintenance des moteurs pour les avions.

Turkish Airlines a également déclaré avoir achevé les négociations avec Boeing sur l'achat de 150 avions autres, soit 100 commandes fermes et 50 commandes en option pour les modèles 737-8/10 MAX.

Les commandes de 737-8/10 MAX seront passées sous réserve de l'aboutissement des discussions avec le motoriste CFM International.

"Avec ces commandes, l'ensemble de notre flotte devrait être composée d'appareils de nouvelle génération d'ici 2035, ce qui renforcera l'efficacité opérationnelle et soutiendra un taux de croissance annuel moyen d'environ 6 %", a ajouté la compagnie.