Turkish Airlines accepte 225 commandes d'avions Boeing, sous réserve de négociations sur les moteurs
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 06:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Turkish Airlines

THYAO.IS a déclaré vendredi qu'elle avait décidé d'acheter 75 avions à Boeing BA.N , soit 50 commandes fermes et 25 commandes en option pour les modèles B787-9 et B-787-10.

Dans une déclaration à la bourse d'Istanbul, la compagnie aérienne a indiqué qu'elle avait également achevé les négociations avec Boeing sur l'achat d'un total de 150 avions, comprenant 100 commandes fermes et 50 commandes en option pour les modèles 737-8/10 MAX.

Les commandes pour les 737-8/10 MAX seront passées sous réserve de la conclusion des discussions en cours avec le motoriste CFM International.

