Turgot Capital : Stephan Besnainou nommé responsable des relations partenaires Nord-Est et Paris IDF

(AOF) - Turgot Capital a annoncé la nomination de Stephan Besnainou en tant que responsable des relations partenaires des secteurs du Nord-Est et de Paris Île-de-France. Le groupe financier indépendant précise que Stephan Besnainou a pour mission le développement et l'animation des partenaires CGP, Réseaux et Banques Privées. Âgé de 33 ans, Stephan Besnainou est diplômé de l'Université Paris Dauphine (promotion 2011) en mathématiques appliquées finance.