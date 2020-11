Turgot Capital nomme Yann Denis au poste de directeur études & développements informatiques

(AOF) - Yann Denis a rejoint les équipes de Turgot Capital et pris les fonctions de directeur des études et des développements informatiques. À ce poste, il a pour mission d'optimiser la partie IT des activités de Turgot Capital pour en assurer sa compétitivité. Âgé de 33 ans, Yann Denis est titulaire d'un DUT en informatique, obtenu en 2007 à l'IUT d'Orsay.