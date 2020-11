Turenne Hôtellerie conseille THI2 dans l'acquisition de l'hôtel L'Orée de Chambord

(AOF) - Turenne Hôtellerie, l'équipe hôtellerie du Groupe Turenne, conseille THI2 dans l'acquisition des murs et du fonds de commerce de l'hôtel L'Orée de Chambord, hôtel restaurant de 40 chambres situé à Maslives et renommé La Clef des Châteaux. THI2 prévoit un grand plan de travaux qui sera initié en 2021 et qui permettra notamment de monter l'hôtel en gamme. L'ensemble des chambres seront rénovées et tout l'hôtel sera modernisé, tout en conservant son charme historique dans les parties communes.

Les aménagements extérieurs seront également totalement repensés pour offrir aux clients des prestations adaptées (piscine, terrasse, etc.). Cet hôtel aura donc la capacité d'accueillir à la fois à une clientèle famille et loisir, mais également business auprès des entreprises locales et des groupes.